Трое российских туристов заблудились в горах Турции

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Трое российских туристов заблудились во время прогулки по горной тропе в национальном парке Мармарис Милли в провинции Мугла, они вызвали спасателей, которые помогли им добраться до дороги, сообщает агентство IHA.

Как пишет издание, туристы - трое мужчин 26, 34 и 32 лет. Они отправились на трекинг по культурной тропе Карии - туристическому пешеходному маршруту, проходящему вдоль морского побережья.

"Когда туристы после долгих поисков не смогли найти дорогу назад, они позвонили в центр экстренной помощи по телефону 112 и вызвали спасателей. Однако те не могли добраться до россиян на машинах, поэтому им пришлось подниматься на крутые скалы пешком в течение трех часов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что спасатели проверили состояние всех заблудившихся россиян и выяснили, что их здоровье вне опасности, после чего помогли им спуститься с горы к автомобильной трассе.

Культурная тропа Карии - пешеходный маршрут вдоль побережья Средиземного и Эгейского морей в Турции, открытый в 2013 году. Маршрут проходит по территории исторической области Кария западнее знаменитой Ликийской тропы и считается самым длинным пешеходным маршрутом в Турции, его протяженность составляет 850 км. На тропе установлены информационные щиты, указатели и дорожные знаки.