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Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя

Макрон назначил новым премьером Франции 34-летнего Габриэля Атталя
Фото: Jumeau Alexis/ABACA/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны 34-летнего Габриэля Атталя.

Атталь стал самым молодым главой правительства в Пятой Республике.

Ранее он занимал должность министра образования. На прежнем посту Атталь отличился рядом популярных реформ, включая запрет на ношение в школе мусульманской одежды - абайи, активно взялся за борьбу против школьных издевательств.

"Выбирая самую популярную фигуру в своем правительстве, Эммануэль Макрон также выводит на орбиту потенциального преемника, чтобы подхватить факел, который он передаст в 2027 году, поскольку конституция запрещает ему баллотироваться на третий срок подряд", - так Le Figaro прокомментировала это назначение.

Элизабет Борн накануне подала прошение об отставке с поста премьера, которую принял президент. Борн занимала эту должность с мая 2022 года. Ее деятельность на посту премьера отмечена принятыми в скандальной обстановке законами о повышении пенсионного возраста и об иммиграции.

Элизабет Борн Эммануэль Макрон Франция Габриэль Атталь
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