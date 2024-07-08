Байден заявил, что намерен бороться за переизбрание до самого конца

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в понедельник заявил, что не намерен покидать президентскую гонку, и выразил уверенность в том, что сможет лучше других противостоять экс-главе государства Дональду Трампу.

"Я хочу, чтобы вы знали, что несмотря на все спекуляции в СМИ и где-либо еще, я твердо намерен продолжать участвовать в президентской гонке, участвовать в ней до самого конца, и победить Дональда Трампа", - написал Байден в письме, адресованном демократам в Конгрессе США.

При этом американский лидер указал, что он в курсе "обеспокоенности, которую выражают люди", в отношении его кандидатуры. "Я не слепой", - сказал он, говоря об опасениях ряда демократов.

"Поверьте, я знаю лучше, чем кто-либо еще, ту ответственность и бремя, которые номинированный кандидат нашей партии несет", - подчеркнул Байден.

По его словам, он бы не участвовал в предвыборной гонке, если бы не верил, что он "лучший человек для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году".

Байден также сказал, что его кандидатура - это выбор избирателей Демократической партии США, так как именно он победил на праймериз.

Он указал, что процесс выдвижения кандидатов от демократов был открытым, но "только три человека решили бросить мне вызов".

Ранее сообщалось, что несколько высокопоставленных демократов в Палате представителей США заявили лидеру меньшинства Хакиму Джеффрису в ходе воскресного телефонного разговора, что Байдену необходимо отказаться от участия в предвыборной кампании 2024 года

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению американских СМИ, плохо выглядел. Он неоднократно путался в словах, не всегда четко их произносил. В сообщениях также отмечалось, что зрителей озадачили слабый голос и порой странное выражение лица Байдена. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.