Бизнесмены и общественные деятели призвали Байдена выйти из предвыборной гонки

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группа партийных спонсоров, влиятельных бизнесменов и общественных деятелей утром 5 июля направила президенту США Джо Байдену письмо с призывом прекратить борьбу за избрание на второй срок, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

"Почтительно просим вас отказаться от выдвижения вашей кандидатуры на пост президента ради демократии и будущего нашего народа", - цитирует издание.

"Риски для Америки огромны: глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от поддержки союзников, кумовской капитализм, политические преследования и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп. В этот важный для нашей страны момент пришло время закрепить наследие, передав эстафету - как это сделал Джордж Вашингтон", - отмечается в письме.

Письмо подготовил проект Leadership Now Project, основанный в 2018 году "в ответ на растущую обеспокоенность по поводу угроз демократическим нормам". По данным газеты, письмо подписали 168 человек.

В частности, требование поддержали бывший комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тэглиабу, гендиректор компании Galaxy Investment Partners Майкл Новограц, бывший исполнительный директор Google Нин Мосбергер-Танг и бывший глава военного отдела аппарата президента США Луис Кальдера.

Накануне Эбигейл Дисней - наследница известной корпорации и крупный спонсор Демократической партии - объявила, что откажется от пожертвований, если Байден не выйдет из предвыборной гонки.

"Если Байден не уйдет, демократы проиграют. В этом я абсолютно уверена. И последствия проигрыша будут действительно ужасающими", - сказала она и в качестве альтернативы Байдену предложила кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис.

3 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что десятки законодателей из числа демократов рассматривают возможность подписать письмо к Байдену с требованием покинуть предвыборную гонку. По сведениям агентства, Байден быстро теряет поддержку законодателей-демократов, и они обеспокоены тем, что дальнейшая кампания Байдена приведет к тому, что Вашингтон захватят республиканцы, и к бесконтрольному президентству Дональда Трампа.

2 июля член Палаты представителей Ллойд Доггет (штат Техас) первым из демократов призвал Байдена покинуть предвыборную гонку после его слабого выступления на дебатах с Трампом.

The Hill отмечал, что до этого демократы неофициально, в приватных разговорах выражали обеспокоенность участием президента США в предвыборной гонке после его неудачного выступления на дебатах.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. Результаты опросов показали, что, по мнению американцев, Трамп на них одержал весьма убедительную победу. С такой оценкой согласны и те американские СМИ, которые обычно поддерживают Байдена.

Действующий президент, по мнению журналистов, плохо выглядел. После дебатов СМИ сообщали, что в Демократической партии неофициально выдвигают предложения о замене кандидатуры президента.

Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе. Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.