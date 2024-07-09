Евросоюз приостановил выделение помощи Минобороны Грузии в размере 30 млн евро

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский сообщил журналистам, что лидеры стран ЕС приняли решение о приостановке военной помощи Грузии в размере 30 млн евро.

"Хочу сообщить, что лидеры стран ЕС приняли решение заморозить помощь Минобороны Грузии в размере 30 миллионов евро, и это только первый шаг. Наша прямая помощь Грузии будет ограничена", - сказал Герчинский журналистам в рамках проходящей в Грузии международной конференции "Расширение Евросоюза - геополитическая необходимость и очередные шаги стран-кандидатов по вступлению в ЕС".

Герчинский также заявил, что только от грузинского общества зависит, как быстро Грузия может стать членом Евросоюза. "Грузия получила статус страны-кандидата по вступлению в ЕС и это решение было принято единогласно всеми членами организации, однако как быстро Грузия сможет стать членом ЕС, зависит только от грузин", - сказал он.

При этом, по словам посла, утверждение парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах), привело к решению лидеров стран ЕС приостановить процесс вступления Грузии в Евросоюз.

"Другие страны движутся вперед, и только от Грузии и грузин зависит, станет ли страна частью процесса расширения ЕС", - подчеркнул Герчинский.