Президент Грузии на параде в Тбилиси призвала сохранить курс на евроинтеграцию

В свою очередь, премьер страны заявил о попытках расшатать суверенитет

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Празднование Дня независимости Грузии началось в воскресенье с военного парада на проспекте Руставели в Тбилиси.

Обращаясь к участникам парада, президент Грузии, Верховный главнокомандующий Саломе Зурабишвили большую часть своей речи посвятила европейскому будущему Грузии и критике России.

"Европа не начинала ни одну войну. В европейской среде нашей стране дается возможность сохранить свою независимость и добиться развития. Удивительно, что мне приходиться сегодня кого-то убеждать, кто является другом, а кто врагом. Мы же знаем, кто отнял у нас территории, и кто нарушает наш суверенитет", - заявила она.

Зурабишвили отметила, что осенью предстоит провести парламентские выборы, которые будут по сути референдумом между европейским и российским путями развития Грузии. "Эти выборы фактически определят наше будущее - или европейское или находящееся в изоляции российское", - сказала президент.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, обращаясь к собравшимся на параде, заявил, что страна, особенно в последние 4 года, прошла через попытки расшатать ее независимость и суверенитет.

"Именно единство народа и избранных им властями позволили избежать многих угроз и предательств, в том числе и предательства президента Грузии. Несмотря на это в последние 2 года мы смогли сохранить мир", - сказал он.

После парада Кобахидзе заявил журналистам, что выступление Зурабишвили на параде "было неуместным в День независимости Грузии". "Можно только сожалеть, что День независимости используется президентом для политических заявлений. Сегодня у нас национальный праздник и всем нам надо говорить не о политике в узком ее понимании, а наших общих национальных задачах", - сказал премьер.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния".

Этот закон со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ. В Евросоюзе и США призвали власти Грузии отозвать этот закон и предупредили, что его принятие закроет Грузии путь в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на данный закон.

Процедура преодоления вето в парламенте Грузии должна состояться, предположительно, 28 мая.

А 27 мая Совет ЕС по иностранным делам обсудит ситуацию в Грузии вокруг закона об иноагентах.