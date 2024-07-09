Президент Грузии обвинила правительство страны в антизападных действиях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что отмена грузино-американский военных учений "Достойный партнер - 2024" и приостановка помощи Евросоюза грузинскому Минобороны в размере 30 млн евро являются ответом западных партнеров на антиевропейские, антизападные действия грузинского правительства.

"Сейчас не время для победных заявлений, а время для большой обеспокоенности. Приостановка военных учений и военной помощи Грузии - это ответ наших партнеров на антиевропейскую и антизападную риторику и действия этого правительства. Ответ на принятый российский закон (закон "О прозрачности иностранного влияния" - ИФ), который никому не нужен", - написала во вторник в соцсетях Зурабишвили.

Президент считает, что западные партнеры дали сигнал грузинскому обществу сделать политический выбор.

"Эти решения партнеров являются предупреждением обществу, партнеры говорят нам - "Выбор за вами". Или безопасное европейское будущее или изолированная Грузия, перешедшая на орбиту России", - заявила Зурабишвили.

Ранее во вторник посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский сообщил журналистам, что лидеры стран ЕС приняли решение о приостановке военной помощи Грузии в размере 30 млн евро.

"Хочу сообщить, что лидеры стран ЕС приняли решение заморозить помощь Минобороны Грузии в размере 30 миллионов евро, и это только первый шаг. Наша прямая помощь Грузии будет ограничена", - сказал Герчинский.

Дипломат также заявил, что только от грузинского общества зависит, как быстро Грузия может стать членом Евросоюза. "Грузия получила статус страны-кандидата по вступлению в ЕС и это решение было принято единогласно всеми членами организации, однако как быстро Грузия сможет стать членом ЕС, зависит только от грузин", - сказал он.

При этом, по словам посла, утверждение парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния" (закон об иноагентах), привело к решению лидеров стран ЕС приостановить процесс вступления Грузии в Евросоюз.