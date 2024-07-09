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Трамп может объявить о кандидате на пост вице-президента в ближайшие дни

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Экс-президент США Дональд Трамп завершает обдумывание вопроса о том, кто станет его кандидатом на пост вице-президента, о своем решении он может объявить на этой неделе. Об этом сообщает во вторник The Hill со ссылкой на источники.

По информации издания, основными претендентами на позицию все еще являются сенатор от Флориды Марко Рубио, сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, более известный как Джей Ди Вэнс, а также губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам. При этом сенаторы считаются более вероятными вариантами.

Предполагается, что Трамп объявит о своем выборе до конвенции (съезда) Республиканской партии, которая начнется 15 июля. Источник, близкий к штабу избирательной кампании экс-президента, заявил, что Трамп может назвать своего кандидата либо во время предвыборного мероприятия во Флориде в этот вторник, либо во время мероприятия в Пенсильвании в среду, либо, что наиболее вероятно, в его социальной сети Truth Social в любой день.

При этом и Рубио, и Вэнс заявили в воскресенье, что не знают, станет ли кто-то из них партнером Трампа на выборах.

Президент США Джо Байден и Трамп фактически выиграли внутрипартийные выборы в Демократической и Республиканской партиях, но пока еще не стали официальными кандидатами в президенты. Их кандидатуры должны утвердить на конвенциях (съездах) партий. Съезд Республиканской партии пройдет в июле, а Демократической партии - в августе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Дональд Трамп Джо Байден США
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