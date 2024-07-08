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Байден заявил, что Трамп на выборах в США повторит судьбу Ле Пен

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Французы на парламентских выборах не поддержали ультраправую партию "Национальное объединение", возглавляемую Жорданом Барделла и Марин Ле Пен, потому что "отвергли экстремизм", заявил в понедельник президент США Джо Байден.

"Франция отвергла экстремизм. Сторонники демократов поступят так же и в нашей стране", - сказал Байден в интервью телеканалу MSNBC.

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Он заявил, что его оппонент по президентской гонке Дональд Трамп – "кандидат крайних взглядов".

По словам американского лидера, Трамп "чрезвычайно опасен" и "уничтожит демократию" в США.

В воскресенье во Франции прошли выборы в нижнюю палату парламента – Национальное собрание. Предвыборные опросы прогнозировали победу партии "Национальное объединение". Однако, по итогам выборов, первое место занял блок левых партий "Новый народный фронт", который получил 182 места. На втором месте (168 мест) – пропрезидентская коалиция "Вместе". "Национальное объединение" Жордана Барделла заняло третье место, получив 143 места.

Таким образом, ни одна политическая сила не набрала абсолютного парламентского большинства, для которого требуется 289 депутатских мест из 577.

США Джо Байден Дональд Трамп Марин Ле Пен
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