Американская разведка обвинила РФ в попытках вмешаться в президентские выборы в США

Минюст США заблокировал почти 1 тыс. аккаунтов в соцсетях

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Телеканал CNN сообщает об обвинениях представителя американской разведки в адрес России в использовании соцсетей "для влияния на общественное мнение и подрыв поддержки Украины" в колеблющихся штатах во время выборов в США в 2024 году.

Представитель офиса директора национальной разведки США выступил с утверждением, что "Россия нацелена на определенную демографическую группу избирателей".

Чиновник обвинил Россию в том, что она "представляет собой главную угрозу" для выборов США.

При этом Китай, по оценкам разведки США, на данный момент "не планирует влиять на исход президентской гонки, поскольку он не видит особой выгоды в выборе между двумя партиями, которые, по его мнению, стремятся сдерживать Пекин".

В то же время во вторник Министерство юстиции США объявило о блокировке почти тысячи аккаунтов в социальных сетях, которые, по утверждениям официальных лиц, должны были использоваться "для распространения иностранной дезинформации, созданной с помощью искусственного интеллекта". "Чтобы подорвать позиции наших партнеров на Украине и повлиять на геополитические сценарии", - говорится в заявлении директора ФБР Кристофера Рэя.