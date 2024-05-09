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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

БАПОР закрывает офис в Восточном Иерусалиме из-за попыток поджога

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) закрывает свое отделение в восточной, арабской, части Иерусалима из-за попыток поджога, сообщил в четверг глава БАПОР Филипп Лаззарини.

"Сегодня вечером жители Израиля дважды совершили поджоги на территории офиса БАПОР в Восточном Иерусалиме. (...) В свете этого страшного инцидента я принял решение закрыть наше отделение до восстановления надлежащей безопасности", - написал Лаззарини в соцсети X.

По его словам, поджог произошел, когда сотрудники БАПОР и других агентств ООН находились в офисе. Лаззарини добавил, что никто не пострадал. При этом пожар нанес значительный ущерб территории, на которой расположен офис.

Лаззарини подчеркнул, что это был второй инцидент в офисе агентства за неделю.

Иерусалим БАПОР
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