НАТО назначит в Киеве спецпредставителя для связи с украинскими чиновниками

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил назначить гражданского представителя альянса в Киеве, который будет отвечать за взаимодействие с украинскими чиновниками, сообщает Белый дом.

"Для дальнейшего углубления институциональных связей с НАТО генсек решил назначить старшего гражданского представителя НАТО в Киеве, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с высокопоставленными украинскими чиновниками", - говорится в заявлении Белого дома, приуроченном к саммиту Североатлантического альянса.

Кроме того, отмечается в документе, союзники по НАТО в ходе саммита объявят о намерении предоставить Киеву в следующем году финансовую поддержку в размере минимум 40 млрд евро.

Белый дом подчеркивает, что в ходе саммита союзники намерены "предпринять ощутимые шаги по повышению роли НАТО в создании устойчивых украинских сил с надежным потенциалом обороны и сдерживания". Кроме того, они обсудят поддержание проведения реформ на Украине, которые приблизят ее к стандартам альянса.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля.