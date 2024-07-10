Поиск

НАТО назначит в Киеве спецпредставителя для связи с украинскими чиновниками

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил назначить гражданского представителя альянса в Киеве, который будет отвечать за взаимодействие с украинскими чиновниками, сообщает Белый дом.

"Для дальнейшего углубления институциональных связей с НАТО генсек решил назначить старшего гражданского представителя НАТО в Киеве, который будет выполнять функции координатора взаимодействия НАТО с высокопоставленными украинскими чиновниками", - говорится в заявлении Белого дома, приуроченном к саммиту Североатлантического альянса.

Кроме того, отмечается в документе, союзники по НАТО в ходе саммита объявят о намерении предоставить Киеву в следующем году финансовую поддержку в размере минимум 40 млрд евро.

Белый дом подчеркивает, что в ходе саммита союзники намерены "предпринять ощутимые шаги по повышению роли НАТО в создании устойчивых украинских сил с надежным потенциалом обороны и сдерживания". Кроме того, они обсудят поддержание проведения реформ на Украине, которые приблизят ее к стандартам альянса.

Саммит НАТО проходит в Вашингтоне 9-11 июля.

Йенс Столтенберг НАТО Киев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

HSBC реорганизует инвестиционно-банковское подразделение

"Аэрофлот" в октябре возобновит рейсы в Гоа

Цена нефти Brent снизилась до $84,4 за баррель

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Инфляция в Китае в июне неожиданно замедлилась до минимума с марта

Что случилось этой ночью: среда, 10 июля

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны

Великобритания проведет ревизию оборонного сектора страны
Военная операция на Украине

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

США совместно с партнерами предоставят Украине дополнительные системы ПВО

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Демократы в Конгрессе США выразили поддержку Байдену

Что произошло за день: вторник, 9 июля

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире

Глава Lavazza спрогнозировал дальнейший рост цен на кофе в мире
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });