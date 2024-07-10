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Столтенберг считает, что урегулирование на Украине должно стать окончательным

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Урегулирование конфликта на Украине должно быть проведено таким образом, чтобы гарантировать, что он не разгорится снова в будущем, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на одном из мероприятий саммита альянса.

"Если там будет новое соглашение (об урегулировании - ИФ), то нам нужно быть на 100% уверенными, что проблема решена окончательно, вне зависимости от того, где будет пролегать линия (соприкосновения - ИФ)", - сказал он.

По его словам, для того, чтобы гарантировать, что после такого урегулирования Украина больше не будет терять территории, ей нужно будет помогать в создании сильной армии. Также Киеву будут необходимы от партнеров гарантии о готовности помогать в обеспечении безопасности.

Лидеры стран-членов НАТО согласны признать, что путь Украины к членству в альянсе необратим, сообщают западные СМИ со ссылкой на подготовленное заявление участников саммита.

"Мы продолжаем поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая присоединение к НАТО", - говорится в заявлении, которое, как ожидается, будет позже официально одобрено всеми лидерами альянса.

Ранее сообщалось, что такая формулировка была и в проекте коммюнике, подготовленного перед саммитом.

Ожидается, что заявление будет опубликовано позже в среду.

Йенс Столтенберг НАТО Украина
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