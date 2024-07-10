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Блинкен заявил, что Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи F-16 Киеву

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Власти Дании и Нидерландов находятся в процессе передачи Украине самолетов F-16, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Прямо сейчас самолеты F-16 из Дании, Нидерландов передают Украине", - сказал он в ходе выступления на одном из мероприятий в рамках саммита НАТО в Вашингтоне.

Блинкен предположил, что "эти самолеты будут летать над Украиной позже этим летом".

Он не уточнил ни количество передаваемых F-16, ни точную дату, когда они окажутся в распоряжении Киева.

В свою очередь, Белый дом опубликовал совместное заявление властей США, Дании и Нидерландов, в котором тоже говорится, что обе европейские страны при поддержке Вашингтона находятся в процессе передачи самолетов F-16 американского производства Украине. "Мы благодарны Бельгии и Норвегии, пообещавшим передать дополнительные самолеты", - отмечается в документе.

"Мы намерены продолжать укреплять возможности украинских ВВС, в состав которых войдут эскадрильи современных самолетов четвертого поколения F-16. Наша коалиция намерена помогать в их обслуживании, передавать вооружение и продолжать совместные программы по подготовке пилотов", - подчеркивается в нем.

F-16 - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, эксплуатируют с 1978 года. Считается самым массовым истребителем четвертого поколения, всего построено более 4,6 тыс. самолетов. Состоит на вооружении 25 стран, активно использовался в операции НАТО против Югославии и конфликтах на Ближнем Востоке.

Максимальная скорость - 2178 км/ч на высоте 12,2 тыс. м, потолок полетов - 18,5 тыс. м. Способен нести ракеты "воздух - воздух" и "воздух - поверхность", корректируемые и свободнопадающие бомбы.

F-16 Дания НАТО Нидерланды США Энтони Блинкен Украина
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