Британский премьер-министр Стармер заверил Зеленского в поддержке Украины

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что провел в Вашингтоне встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и заверил его в своей поддержке.

"Я провел хорошую встречу с президентом Зеленским. Я ясно ему сообщил, что в том, что касается Великобритании, факт смены правительства не повлияет на уровень нашей поддержки", - сказал он журналистам.

Стармер напомнил, что когда лейбористская партия была в оппозиции, то вместе с консерваторами выступала за активную помощь Украине.