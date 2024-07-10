Страны НАТО планируют в следующем году выделить не менее 40 млрд евро на помощь Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лидеры стран-членов НАТО объявили о планах выделить не менее 40 млрд евро на оказание помощи Украине в течение следующего года, говорится в распространенном в среду заявлении по итогам саммита альянса.

"Союзники намерены предоставить минимальное базовое финансирование на 40 млрд евро в течение следующего года", - указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что примерно половину этой суммы выплатят страны Европы, а остальную часть - североамериканские союзники. При этом ряд стран выступал против того, чтобы решение о выделение этих средств было юридически обязывающим.