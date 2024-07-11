Столтенберг не считает удары по России натовским оружием незаконными действиями

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Ряд стран НАТО разрешает Украине применять получаемое от них оружие для ударов по военным объектам на территории России, и это - законные меры, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В рамках самообороны разрешается наносить удары по законным военным целям (на российской территории - ИФ)", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Столтенберг напомнил, что некоторые страны, передавая оружие Киеву, вводят некоторые ограничения на его применение. "Некоторые страны вводят такие ограничения, другие же - нет", - сказал он.