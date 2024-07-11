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Саммит НАТО осудил взаимодействие Белоруссии, КНДР и Ирана с РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В декларации, принятой на саммите НАТО в Вашингтоне в среду, лидеры стран-союзниц осудили военное сотрудничество Белоруссии, КНДР и Ирана с Россией.

"Углубляющаяся политическая и военная интеграция России с Белоруссией (...) имеет негативные последствия для региональной стабильности и обороны альянса", - говорится в документе.

Кроме того, в нем сказано, что военно-техническое сотрудничество КНДР и Ирана с РФ "серьезно влияет на евроатлантическую безопасность и подрывает глобальный режим нераспространения".

В декларации выражена "глубокая обеспокоенность углублением связей между КНДР и Россией".

В военно-техническом взаимодействии Ирана и РФ лидеры государств-членов НАТО видят риск "существенной эскалации".

Иран КНДР НАТО
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