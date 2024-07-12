Байден объявил о согласовании контуров сделки Израиля и ХАМАС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС согласовали общие рамки сделки, подразумевающей перемирие и освобождение заложников в Газе, однако работа еще не окончена, заявил в соцсети президент США Джо Байден.

"Работа еще не окончена, и перед нами стоят сложные вопросы, но и Израиль, и ХАМАС согласовали общие рамки", - написал он.

В конце мая Байден предложил план прекращения огня в секторе Газа, состоящий из трех фаз. Первая предусматривает установление перемирия, освобождение части израильских заложников в обмен на сотни палестинских заключенных, увеличение поставок гуманитарной помощи, начало переговоров о бессрочном прекращении боевых действий.

В ходе второй фазы Израиль должен вывести все силы из Газы, а палестинские группировки - освободить оставшихся заложников.

Третья фаза предусматривает начало реализации плана по восстановлению сектора Газа при поддержке мирового сообщества.