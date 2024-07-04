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Израиль и ХАМАС близки к заключению рамочного соглашения о прекращении огня

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Израиль получил очередные предложения ХАМАС по сделке, предусматривающей прекращение огня и освобождение заложников, которые могут приблизить заключение соглашения, передает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

"Израиль и ХАМАС, похоже, на грани заключения рамочного соглашения по сделке по прекращению огня и освобождению заложников", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, в Израиле полагают, что последний ответ ХАМАС "позволит двум сторонам начать детальные переговоры для достижения соглашения", однако, как подчеркивает CNN, судьба сделки "еще не решена и не гарантирована".

"Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен сначала одобрить переход к следующей фазе переговоров, и, вероятно, потребуется несколько недель, чтобы согласовать детали потенциального соглашения, включая списки палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на удерживаемых ХАМАС израильских заложников, и порядок освобождения", - поясняет он.

В ХАМАС подтвердили, что передали свои предложения по сделке Израилю через катарских и египетских посредников.

"Мы выдвинули некоторые требования, которые обеспечат возможность для полного прекращения и вывода израильских сил", - сообщил CNN член политбюро ХАМАС Басем Наим.

В распространенном в среду заявлении ХАМАС говорится, что группировка "стремится достичь соглашения для прекращения войны, и (...) контакты с посредниками продолжаются".

В свою очередь, израильская разведслужба "Моссад", вовлеченная в переговоры, сообщила, что Израиль получил предложения ХАМАС, "оценивает замечания и передаст ответ посредникам", а израильский телеканал Channel 12 сообщил, что "впервые ответ ХАМАС позволяет добиться прогресса и создать почву для переговоров".

В то же время, газета The Times of Israel, ссылаясь на израильского чиновника, уточняет, что обновленное предложение ХАМАС приблизило стороны к решению по двум пунктам израильского предложения, касающимся переговоров между Израилем и ХАМАС в ходе первого шестинедельного этапа соглашения о прекращении огня и перехода ко второму этапу сделки.

"Израиль стремится сохранить формулировки в этих двух пунктах достаточно расплывчатыми, чтобы они позволили возобновить боевые действия против ХАМАС, в то время как ХАМАС стремится гарантировать, что Израиль не сможет этого сделать, как только стороны согласятся начать первую шестинедельную фазу сделки по прекращению огня", - поясняет газета.

Ранее в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему поддерживает обнародованный 31 мая план президента США Джо Байдена об освобождении заложников и перемирии в Газе, и обвинил движение ХАМАС в создании помех для реализации инициативы.

ХАМАС внес ряд поправок в этот проект. Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что некоторые из предложений движения реализуемы, другие - нет, но в детали вдаваться не стал.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. По информации израильской стороны, в секторе Газа могут оставаться еще 120 заложников.

Биньямин Нетаньяху Газа Израиль США ХАМАС
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