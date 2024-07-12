ХАМАС потребовал от посредников письменных гарантий, что Израиль не возобновит конфликт

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ХАМАС требует письменные гарантии от посредников о том, что Израиль не возобновит боевые действия после освобождения первой группы заложников, заявил AP глава политического офиса группировки в Ливане Ахмед Абдул-Хади.

"Нетаньяху может остановить переговоры и возобновить агрессию... Мы хотим письменный документ, который будет гарантировать продолжение переговоров, чтобы достигнуть постоянного перемирия", - заявил Абдул-Хади.

Он подтвердил, что стороны действительно договорились об общих условиях сделки, однако ХАМАС хочет, чтобы ее результатом было полное завершение конфликта, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение "должно позволять Израилю вернуться к боевым действиям, пока цели войны не будут достигнуты".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сторонам удалось согласовать общие контуры договора о перемирии.

В Армии обороны Израиля заявили, что в результате авиаудара по Газе убит замкомандующего батальона "Шеджая" Айман Швейд, сообщает The Times of Israel. По данным военных, он был вовлечен в события 7 октября, а также участвовал во многих атаках на израильских военных в Газе.

Также в ЦАХАЛе заявили, что обнаружили пункт управления ХАМАС и оружие в штаб-квартире Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в городе Газа. Эта штаб-квартира не использовалась на протяжении нескольких месяцев. Ранее в этом году израильские военные уже обыскивали ее, тогда они обнаружили сеть тоннелей ХАМАС, проходящих под ней.

Палестинская сторона сообщает, что в двух районах города Газа после выхода оттуда израильских военных было обнаружено около 40 погибших жителей, и еще десятки тел могут оставаться под завалами.

В ЦАХАЛе сообщили о запуске нескольких ракет со стороны Ливана по северным районам Израиля. В ответ израильские истребители нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана.

Йеменские мятежники-хуситы и "Исламское сопротивление Ирака" проинформировали группировку ХАМАС о том, что они остановят атаки на связанные с Израилем цели, если удастся достигнуть прекращения огня в секторе Газе. Ранее на этой неделе с таким же заявлением выступила "Хезболла".