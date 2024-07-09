Новый президент Ирана подтвердил продолжение поддержки "Хезболлы"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Масуд Пезешкиан, избранный президентом Ирана, заявил, что продолжит оказывать поддержку "силам сопротивления" в регионе, включая движение "Хезболла", сообщают арабские СМИ.

"Исламская Республика Иран всегда поддерживала сопротивление народов региона незаконному сионистскому режиму. Поддержка сопротивления коренится в фундаментальной политике Исламской Республики Иран, идеалах покойного имама Хомейни и указаниях Верховного лидера, и будет продолжаться с прежней силой", - написал Пезешкиан в ответ на послание лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы с поздравлениями с избранием на президентский пост.

Пезешкиан добавил: "Я уверен, что движения сопротивления в регионе не позволят этому (израильскому - ИФ) режиму продолжать свою воинственную и преступную политику против угнетенного народа Палестины и других стран региона".