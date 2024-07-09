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Избранный президент Ирана заверил Асада, что Тегеран продолжит поддержку Сирии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан и президент Сирии Башар Асад во вторник провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути наращивания сотрудничества Тегерана и Дамаска, сообщает агентство САНА.

Согласно агентству, Асад заявил, что отношения двух стран основаны на "взаимном доверии" и особенно важны, учитывая необходимость "сопротивления гегемонии" в регионе.

Пезешкиан в свою очередь "подчеркнул, что его страна поддерживает Сирию, и отметил важность усиления двухсторонних отношений и реализации соглашений в интересах народов двух стран", пишет САНА.

В минувшую пятницу в Иране состоялся второй тур президентских выборов. Победу на нем одержал Масуд Пезешкиан.

Пезешкиан был единственным кандидатом-реформистом на выборах. Он выступает за возобновление ядерной сделки, заявляя, что Ирану необходимо наладить диалог со странами Запада, и выстраивание отношений Тегерана с Вашингтоном

Иран Масуд Пезешкиан Сирия Башар Асад
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