Руководство Ирана будет стремиться к дальнейшему развитию отношений с Россией

Президент Ирана Масуд Пезешкиан Фото: AP/TASS

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Новая администрация Ирана будет прилагать усилия к углублению сотрудничества с Россией - стратегическим союзником, говорится в программной статье президента Ирана Масуда Пезешкиана в газете Tehran Times.

"Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана, и моя администрация сохранит приверженность расширению и активизации нашего сотрудничества", - заявил он.

При этом президент отметил, что приоритетное внимание будет уделяться как двустороннему, так и многостороннему сотрудничеству, "особенно в рамках таких структур, как БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества и Евразийский экономический союз".

Пезешкиан также заявил: "Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели".

Он обратил внимание на важность дальнейшего развития отношений с Китаем, подчеркнув: "Наша 25-летняя дорожная карта с Китаем представляет собой важную веху на пути к установлению взаимовыгодного "всеобъемлющего стратегического партнерства", и мы с нетерпением ожидаем более широкого сотрудничества с Пекином по мере нашего продвижения к новому мировому порядку".

Важными направлениями внешней политики нового руководства Ирана Пезешкиан назвал развитие отношений "с новыми международными игроками на Глобальном Юге, особенно с африканскими странами", а также с государствами Латинской Америки.