Египет и Иордания раскритиковали израильские удары по югу Газы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Власти Иордании и Египта в субботу подвергли критике Израиль за авиаудары по югу сектора Газа, заявив о гибели там мирных граждан.

По сообщению ближневосточных СМИ, в МИД Иордании назвали действия Израиля "ударами по палаткам перемещенных лиц" и призвали мировое сообщество "предоставить на международном уровне защиту палестинским гражданам".

В Армии обороны Израиля, со своей стороны, заверяют, что вели огонь по объекту ХАМАС, на территории которого гражданских не было.

В МИД Египта, в свою очередь, осудили израильские удары. "Египет требует от Израиля прекращения атак против мирных жителей", - заявили в Каире. По мнению МИД Египта, действия израильских военных усложняют работу над соглашением о перемирии между Израилем и палестинскими группировками в Газе.

По сообщению арабских СМИ, палестинские власти в секторе Газа, со своей стороны, назвали произошедшее "колоссальной бойней" и подвергли сомнению израильскую версию, согласно которой целью авиаударов были палестинские военачальники.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по зданиям на юге сектора Газа, так как получили информацию, что в одном из них мог скрываться командир военного крыла ХАМАС Мухаммед Дейф.