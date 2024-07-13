Сенатор Берни Сандерс вступился за Байдена

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Влиятельный сенатор США Берни Сандерс поддержал кандидатуру президента США Джо Байдена на пост главы государства и призвал прекратить к нему придираться.

"Да, я знаю: Байден стар, склонен к оплошностям, тяжело ходит, и его выступление на дебатах с Трампом было провальным. Но я также знаю: президентские выборы - это не развлекательное соревнование. Оно не начинается и не заканчивается 90-минутными дебатами", - говорится в статье Сандерса, опубликованной в газете The New York Times.

"Достаточно! Байден, возможно, не является идеальным кандидатом, но он будет нашим кандидатом и должен им быть. А с помощью эффективной кампании (...) он не только победит Трампа, но и уверенно его победит", - заверил сенатор.

Он также призвал демократов "прекратить ссоры и придирки".

При этом он добавил, что не согласен с Байденом в ряде вопросов, в частности, в вопросе поддержки Израиля в противостоянии с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, а также по политике в сфере здравоохранения. Тем не менее, Сандерс заявил, что "сделает все возможное для переизбрания Байдена".

82-летний Сандерс - независимый политик, однако в сенате голосует вместе с демократами. Он неоднократно принимал участие в праймериз демократов, так как считал, что в США баллотироваться как независимый кандидат чисто технически сложнее. Сандерса в сенате считают одним из лидеров крайне левого крыла Демократической партии.