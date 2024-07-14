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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 08:56

Российский эксперт считает, что шансы Трампа выиграть выборы после покушения возросли

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Покушение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании имеет политические мотивы, вероятность установить заказчика крайне мала, но этот инцидент может повысить его шансы выиграть предстоящие в ноябре президентские выборы, считает российский политтехнолог, специалист по политическим и избирательным процессам в США Евгений Минченко.

"Это покушение, несомненно, политически мотивировано. Сложно себе представить, что покушение на кандидата в президенты во время его предвыборного митинга может быть политически не мотивированным. Стрелка застрелили, и, можно предположить, что концов не найдут, не установят, кто организовал это покушение", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

Эксперт уверен, что сам факт покушения на Трампа повышает его шансы выиграть предстоящие в ноябре президентские выборы.

"Полагаю, это очень сильно увеличивает шансы Трампа на победу, усиливает его образ "воина, противостоящего системе". На фоне недееспособного Байдена "протестный и мужественный" Трамп выглядит куда убедительнее", - отметил он.

Между тем, Минченко считает, что анализ мотивов и обстоятельств данного покушения следует проводить с учетом крайне негативного отношения к Трампу в американских либеральных СМИ.

"Важно отметить "атмосферу ненависти" в отношении Трампа в ряде американских СМИ. Трампа очень сильно демонизируют, представляют его, как "страшную угрозу для американской демократии". Даже если предположить, что покушавшийся был стрелком-одиночкой, то часть ответственности в определенной мере несут СМИ либерального толка", - сказал собеседник агентства.

Покушение на Дональда Трампа

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

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Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован. По сообщению The Washington Post, которая ссылается на источники, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

Телеканал CNN со ссылкой на базы данных избирателей штата Пенсильвания сообщал, что подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США мужчина являлся членом Республиканской партии. Согласно этой информации, 20-летний Томас Мэтью Крукс был зарегистрированным избирателем, и в 2024 году мог проголосовать впервые.

Однако удалось установить, что в 2021 году он сделал небольшое пожертвование - $15 - в адрес одного комитета политического действия, связанного с Демократической партией.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
США Дональд Трамп Евгений Минченко
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