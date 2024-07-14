Российский эксперт считает, что шансы Трампа выиграть выборы после покушения возросли

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Покушение на экс-президента США Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании имеет политические мотивы, вероятность установить заказчика крайне мала, но этот инцидент может повысить его шансы выиграть предстоящие в ноябре президентские выборы, считает российский политтехнолог, специалист по политическим и избирательным процессам в США Евгений Минченко.

"Это покушение, несомненно, политически мотивировано. Сложно себе представить, что покушение на кандидата в президенты во время его предвыборного митинга может быть политически не мотивированным. Стрелка застрелили, и, можно предположить, что концов не найдут, не установят, кто организовал это покушение", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

Эксперт уверен, что сам факт покушения на Трампа повышает его шансы выиграть предстоящие в ноябре президентские выборы.

"Полагаю, это очень сильно увеличивает шансы Трампа на победу, усиливает его образ "воина, противостоящего системе". На фоне недееспособного Байдена "протестный и мужественный" Трамп выглядит куда убедительнее", - отметил он.

Между тем, Минченко считает, что анализ мотивов и обстоятельств данного покушения следует проводить с учетом крайне негативного отношения к Трампу в американских либеральных СМИ.

"Важно отметить "атмосферу ненависти" в отношении Трампа в ряде американских СМИ. Трампа очень сильно демонизируют, представляют его, как "страшную угрозу для американской демократии". Даже если предположить, что покушавшийся был стрелком-одиночкой, то часть ответственности в определенной мере несут СМИ либерального толка", - сказал собеседник агентства.

Покушение на Дональда Трампа

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован. По сообщению The Washington Post, которая ссылается на источники, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

Телеканал CNN со ссылкой на базы данных избирателей штата Пенсильвания сообщал, что подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США мужчина являлся членом Республиканской партии. Согласно этой информации, 20-летний Томас Мэтью Крукс был зарегистрированным избирателем, и в 2024 году мог проголосовать впервые.

Однако удалось установить, что в 2021 году он сделал небольшое пожертвование - $15 - в адрес одного комитета политического действия, связанного с Демократической партией.