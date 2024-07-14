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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 11:51

Российский эксперт увидел усиливающийся кризис в США

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Нынешняя президентская избирательная кампания в США представляет собой отражение усиливающегося конфликта между республиканцами и демократами, стороны не признают итоги выборов президента, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Соединенные Штаты уверенно идут к очень серьезному кризису. Сам факт покушения на Трампа отражает один очень важный момент - республиканцы никогда не признают Байдена президентом или может быть кого-то другого, кого может выдвинуть Демократическая партия. В свою очередь демократы не признают Трампа своим законным президентом", - сказал он в воскресенье "Интерфаксу".

Васильев считает, что после этого покушения можно будет ожидать немало нештатных ситуаций в оставшийся период избирательной кампании.

Покушение на Трампа

"Полагаю, в ходе нынешней президентской избирательной кампании мы сможем увидеть еще немало нештатных ситуаций, много сюрпризов. Это во многом связано с тем, что происходит в среде как республиканцев, так и демократов", - считает эксперт.

По его словам, при анализе обстоятельств данного покушения логично учитывать заинтересованность ряда кругов в устранении Трампа с президентской гонки, а также глубокий кризис в среде демократов.

"Это покушение было попыткой устранить Трампа. Среди демократов сейчас очень серьезный кризис. По мнению многих в этой партии, Байден явно не проходит как победитель на выборах, а альтернативного кандидата у них нет", - отметил Васильев.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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США Дональд Трамп Владимир Васильев
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