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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 08:42

Спецслужбы не сообщат имени покушавшегося на Трампа до проведения анализа его ДНК

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Представители американских правоохранительных органов заявляют, что знают, кто на митинге в Пенсильвании ранил бывшего президента США Трампа, но не будут разглашать его имя до получения официального подтверждения.

"Речь идет о проведении биометрических подтверждений", - сказал специальный агент ФБР Кевин Рожек журналистам.

Он пояснил: "у этого человека не было документов, удостоверяющих личность, поэтому мы сейчас просматриваем фотографии и пытаемся провести анализ его ДНК и получить биометрическое подтверждение".

В то же время, как сообщила The Washington Post со ссылкой на источники, убить бывшего президента США Дональда пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Это же имя со ссылкой на ФБР сообщает канал Fox News.

Он вел стрельбу с крыши здания производственного предприятия примерно со 120 м от сцены, где находился Трамп, сделал несколько выстрелов, одним из которых попал в ухо экс-главы государства.

О мотивах стрелка не сообщается.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
Трамп США Пенсильвания ФБР
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