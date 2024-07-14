Стрелявший в Трампа был республиканцем, но жертвовал деньги демократам

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Молодой человек, стрелявший в экс-президента США Дональда Трампа в ходе его выступления перед сторонниками в Пенсильвании, был зарегистрирован как республиканец, сообщает CNN.

При этом ранее он сделал небольшое пожертвование - $15 - в комитет политического действия, связанного с Демократической партией.

Речь идет о 20-летнем Томасе Мэтью Круксе, который проживал в пригороде Питтсбурга примерно в 35 милях (56 км) от места проведения выступления Трампа.

Как сообщает CNN со ссылкой на данные базы избирателей Пенсильвании, Крукс был зарегистрирован как республиканец. В базе данных фигурирует молодой человек с таким же именем и датой рождения. Он проживает по адресу, который спецслужбы проверяли после стрельбы. Предстоящие выборы должны были стать первыми, на которых он мог бы голосовать.

Вместе с тем в январе 2021 года он пожертвовал $15 организации "Проект прогрессивная явка", которая ассоциируется с демпартией.

Журналисты CNN связались с отцом Крукса Мэтью Круксом, но он сказал, что пока пытается понять, что произошло и ждет комментариев от спецслужб, прежде чем сможет что-то сказать о своем сыне.