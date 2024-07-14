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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 11:51

Си Цзиньпин, Шольц, Мелони выразили сочувствие и поддержку Трампу

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин высказал сочувствие экс-президенту США Дональду Трампу в связи с попыткой покушения на него, сообщает в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на МИД Китая.

"Китай обеспокоен нападением на бывшего президента Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил сочувствие в адрес экс-президента Трампа", - заявил представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать покушение.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц пожелал Трампу скорейшего выздоровления после инцидента.

"Нападение на кандидата в президенты США Дональда Трампа вызывает омерзение. Я желаю, чтобы он как можно скорее поправился. Мои мысли также с теми, кого затронуло это нападение", - говорится в сообщении на странице Шольца в соцсети X.

Слова поддержки в адрес Трампа также высказала премьер Италии Джорджа Мелони.

"Я заявляю о своей солидарности и желаю скорейшего выздоровления. Я надеюсь, что в предстоящие месяцы избирательной кампании диалог и ответственный подход возьмут верх над ненавистью и насилием", - говорится в ее заявлении.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин Германия Олаф Шольц Италия Джорджа Мелони
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