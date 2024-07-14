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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 08:56

Президент Эстонии назвал покушение на Трампа "политическим насилием"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) выразил обеспокоенность в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа.

"Я глубоко обеспокоен нападением на бывшего президента Дональда Трампа на его предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Политическое насилие непростительно и недопустимо, ему нет места в демократии", - написал он в социальной сети X.

Карис пожелал Трампу скорейшего и полного выздоровления.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
США Дональд Трамп Эстония Алар Карис
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