Президент Эстонии назвал покушение на Трампа "политическим насилием"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Президент Эстонии Алар Карис (Alar Karis) выразил обеспокоенность в связи с покушением на бывшего президента США Дональда Трампа.

"Я глубоко обеспокоен нападением на бывшего президента Дональда Трампа на его предвыборном мероприятии в Пенсильвании. Политическое насилие непростительно и недопустимо, ему нет места в демократии", - написал он в социальной сети X.

Карис пожелал Трампу скорейшего и полного выздоровления.

Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован.