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ХроникаПокушение на ТрампаОбновлено в 08:42

Зарубежные лидеры в связи с покушением на Трампа заявляют о недопустимости насилия в политике

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Лидеры многих стран продолжают осуждать стрельбу на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании, политическое насилие, и желать бывшему американскому президенту скорейшего выздоровления, сообщают мировые СМИ.

С такими заявлениями выступили премьер-министры Японии Фумио Кисида, Великобритании Кир Стармер, Австралии Энтони Альбанезе, Канады Джастин Трюдо, Израиля Биньямин Нетаньяху, Венгрии Виктор Орбан, Индии Нарендра Моди, Пакистана Шехбаз Шариф, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и Гондураса Сиомара Кастро де Селайя.

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Как сообщалось, Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально.

Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован. По сообщению канала Fox News, который ссылается на ФБР, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

В то же время, как заявил на пресс-конференции в Батлере, где проходил митинг, специальный агент, отвечающий за Питтсбургское отделение ФБР, Кевин Рожек, власти "лихорадочно работают над установлением личности человека, который это сделал, и любых мотивов, по которым это было сделано", и попросил общественность предоставить любую информацию, которая может помочь в расследовании".

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника Покушение на Трампа
Биньямин Нетаньяху Виктор Орбан Джастин Трюдо Луис Инасиу Лула да Силва Трамп ФБР
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