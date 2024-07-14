Демократы полагают, что покушение на Трампа прекратит попытки заменить Байдена на выборах

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Многие члены Демократической партии считают, что после покушения на экс-президента республиканца Дональда Трампа вопрос замены президента Джо Байдена в качестве будущего кандидата на выборах 2024 года пока что утратил актуальность.

"Многие демократы в субботу заявили, что попытка убийства экс-президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании положит конец любым попыткам замены президента Джо Байдена. По крайней мере, сейчас", - информирует телеканал NBC.

"Я думаю, с этим покончено. Весь импульс для такого шага только что иссяк", - приводит NBC мнение неназванного соратника Байдена.

Другой приближенный президента заявил, что Байден не откажется добровольно в данный момент выйти из президентской гонки.

Схожее мнение высказал политтехнолог Демократической партии, участвовавший в нескольких президентских кампаниях. По его словам, если "вы являетесь сторонником подхода (что Байден должен выйти из гонки - ИФ), то в самом деле очень тяжело говорить об этом публично". "Это покушение сейчас заслонило все", - выразил он такую точку зрения.

Тем временем, по данным телеканала, сразу после покушения Национальный комитет Демократической партии приостановил демонстрацию по телевидению и на рекламных щитах материалов с нападками на Трампа. В распоряжении NBC оказалось электронное сообщение, в котором руководство избирательной кампании Байдена предписывает подчиненным воздерживаться от комментариев в соцсетях и на публике, приостановить рабочую активность на различных площадках вплоть до прояснения обстоятельств случившегося.

Ранее Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба США информировала, что стрелок ликвидирован.

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа выглядел очень слабо. После этого неоднократно поступали сведения, что некоторые приближенные Байдена хотят его отказа от попыток переизбраться. Телеканал NBC сообщал со ссылкой на многочисленные источники, что немало представителей Демократической партии, среди руководства и рядовых членов, испытывают сомнения в шансах Байдена победить, но не могут ничего поделать с влиянием президента. Сам президент отказывался выйти из президентской гонки.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.