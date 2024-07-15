Что случилось этой ночью: 15 июля, понедельник

Площадь пожара под Новороссийском выросла до 62 га, Испания стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу, 22 украинских БПЛА сбито над тремя регионами РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лесной пожар под Новороссийском распространился на 62 га. Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", "Энергетик" и "Строитель", с их территории эвакуированы более 500 человек. Пострадал один человек - ожоги предплечий получил охранник базы отдыха "Голубая волна". Для тушения направлены два вертолета К-32 Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ "уничтожение/повреждение лесных насаждений".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 дронов ВСУ над тремя российскими регионами.

- Сборная Испании победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу. Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте Испания повела в счете благодаря голу Нико Уильямса. Англичане сравняли счет на 73-й минуте, отличился Коул Палмер. Однако на 86-й минуте испанец Микель Оярсабаль забил победный гол.

- Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить всю необходимую защиту Дональду Трампу. По словам президента США, пока нет данных о мотивах стрелявшего в Трампа. При этом Байден выразил уверенность, что расследование будет "быстрым и тщательным".

- Демократическая партия США в понедельник возобновит предвыборную кампанию после покушения на Трампа. Частью кампании станет противодействие программе, которую выдвинет открывающийся в понедельник национальный съезд Республиканской партии, пишет The Hill.