Поиск

Что случилось этой ночью: 15 июля, понедельник

Площадь пожара под Новороссийском выросла до 62 га, Испания стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу, 22 украинских БПЛА сбито над тремя регионами РФ

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лесной пожар под Новороссийском распространился на 62 га. Огонь перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", "Энергетик" и "Строитель", с их территории эвакуированы более 500 человек. Пострадал один человек - ожоги предплечий получил охранник базы отдыха "Голубая волна". Для тушения направлены два вертолета К-32 Минобороны РФ и самолет Ил-76 МЧС России. Возбуждено уголовное дело по ст. 261 УК РФ "уничтожение/повреждение лесных насаждений".

- Минобороны РФ сообщило об уничтожении 22 дронов ВСУ над тремя российскими регионами.

- Сборная Испании победила Англию и стала четырехкратным чемпионом Европы по футболу. Все голы были забиты во втором тайме. На 47-й минуте Испания повела в счете благодаря голу Нико Уильямса. Англичане сравняли счет на 73-й минуте, отличился Коул Палмер. Однако на 86-й минуте испанец Микель Оярсабаль забил победный гол.

- Джо Байден поручил Секретной службе обеспечить всю необходимую защиту Дональду Трампу. По словам президента США, пока нет данных о мотивах стрелявшего в Трампа. При этом Байден выразил уверенность, что расследование будет "быстрым и тщательным".

- Демократическая партия США в понедельник возобновит предвыборную кампанию после покушения на Трампа. Частью кампании станет противодействие программе, которую выдвинет открывающийся в понедельник национальный съезд Республиканской партии, пишет The Hill.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Покушение на Трампа

Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу

Что произошло за день: воскресенье, 14 июля

Покушение на Трампа

Дома у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы

Дома у подозреваемого в покушении на Трампа нашли материалы для изготовления бомбы
Покушение на Трампа

СМИ сообщили о телефонном разговоре Байдена с Трампом

Покушение на Трампа

Трамп после покушения призвал американцев к единству и твердости

Покушение на Трампа

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть

Кремль не считает, что покушение на Трампа организовала действующая власть
Покушение на Трампа

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу

В США пришли к выводу, что покушение на Трампа повысило его шансы на победу
Покушение на Трампа

Стрелявший в Трампа был республиканцем, но жертвовал деньги демократам

Покушение на Трампа

Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу

Покушение на Дональда Трампа. Что известно к этому часу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });