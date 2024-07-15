Карл III написал письмо пережившему покушение Трампу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Король Великобритании Карл III написал письмо Дональду Трампу, когда узнал, что против бывшего президента США было совершено покушение, сообщает в понедельник Sky News.

В Букингемском дворце заявили, что письмо Трампу доставили в воскресенье через британское посольство в Вашингтоне. О его содержании не сообщается.

В СМИ предполагают, что по настроению письмо совпадало с разговором Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в котором британский лидер осудил насилие, выразил соболезнования жертвам и их семьям, а также пожелал экс-президенту США и другим пострадавшим поправиться как можно быстрее.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок был ликвидирован.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.