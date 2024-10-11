Молдавия начнет погашение кредитов Евросоюза в 1,5 млрд евро в 2034 году

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Погашение кредитов в 1,5 млрд евро, которые будут предоставлены Евросоюзом в 2025-2027 годах. в рамках Плана экономического роста Молдавии на пути интеграции в ЕС, начнется через 10 лет, в 2034 году, период выплаты - до 40 лет, сообщает делегация ЕС в Кишиневе.

"Кредиты будут предоставляться Молдавии в виде займов на очень выгодных условиях, что обеспечит экономический рост", - заявила делегация.

Предполагается, что экономика Молдавии вырастит в два раза за 10 лет.

"Ставка составит ориентировочно 3%, что намного ниже той, по которой Молдавия может сейчас получать кредиты. Период выплаты данных кредитов составит до 40 лет", - отмечается в сообщении.

Евросоюз предоставит Молдавии финансовые ресурсы на следующие цели: новые дороги, мосты и железнодорожная инфраструктура; энергетическая безопасность в результате завершения новой ЛЭП и начала строительства еще двух высоковольтных ЛЭП, которые соединят Молдавию с электросетью ЕС; строительство двух хорошо оборудованных больниц в Кахуле и Бельцах; улучшение доступа к финансированию и поддержка 25 тыс. предприятиям, в том числе мелким семейным.

10 октября в ходе визита в Кишинев председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз инвестирует в экономику Молдавии 1,8 млрд евро в следующие три года.

Она выразила уверенность, что при поддержке ЕС молдавская экономика может удвоиться в следующие 10 лет. Делегация Евросоюза отметила, что из общей суммы в 1,8 млрд евро, 300 млн евро составляют гранты, остальное - кредиты под низкие проценты, которые можно будет покрыть за счет экономического роста.