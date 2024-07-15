Секретная служба США усилит меры безопасности на съезде Республиканской партии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - После покушения на жизнь экс-президента США Дональда Трампа директор Секретной службы Киберли Читл заявила о намерении усилить меры безопасности на конвенции (съезде) Республиканской партии.

"Я уверена в мерах безопасности, которые предоставили координатор Секретной службы по конвенции Республиканской партии и наши партнеры. Мы пересмотрели и усилили эти меры после субботней стрельбы", - говорится в заявлении Читл, опубликованном в понедельник.

Она отметила, что планы Секретной службы всегда гибкие, и ее сотрудники продолжат адаптироваться по ходу съезда для обеспечения высочайшего уровня безопасности для всех присутствующих.

Также служба внесла изменения в меры безопасности относительно самого Трампа.

Вместе с тем Читл заявила, что Секретная служба сотрудничает со всеми структурами, расследующими действия прикрепленных к экс-президенту США телохранителей.

Трамп получил ранение в ходе стрельбы на предвыборном митинге в Пенсильвании, позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок был ликвидирован. Один из зрителей в результате стрельбы погиб.

По данным американских СМИ, убить Трампа пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

При этом ряд американских СМИ и политических деятелей-республиканцев полагают, что Секретная служба могла действовать гораздо эффективнее и даже предотвратить покушение.