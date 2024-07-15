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В способность Секретной службы защитить участников выборов абсолютно верят 20% американцев

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Только 20% американцев абсолютно уверены в способности Секретной службы США обеспечить защиту претендентов на должность президента, показал опрос, проведенный социологической службой YouGov среди 4339 взрослых граждан США на следующий день после покушения на Дональда Трампа.

Социологи выяснили, что 20% опрошенных полностью доверяют Секретной службе в этом вопросе, 45% - "более или менее уверены" в их возможности защитить от ущерба участников борьбы за пост главы государства. Еще 17% респондентов заявили, что "не совсем уверены" в возможностях Секретной службы США, 7% ответили, что "совсем не уверены" в ее способности обеспечить кандидатам защиту.

Оставшиеся 11% участников опроса сказали, что не могут с уверенностью ответить на этот вопрос.

В Трампа стреляли 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Экс-президент был легко ранен, один из участников митинга погиб, еще два получили ранения. Секретная служба США сообщила, что стрелявший убит. По данным СМИ, это 20-летний Томас Мэтью Крукс, мотивы его действий пока не установлены.

Стрельба на митинге Трампа в Пенсильвании

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Хроника 14 – 15 июля 2024 годаПокушение на Трампа
США YouGov Секретная служба Дональд Трамп Томас Мэтью Крукс
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