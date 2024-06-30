США привели в повышенную готовность несколько военных баз в Европе из-за угрозы теракта

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Власти США распорядились привести в режим повышенной готовности несколько американских военных баз в Европе в связи с террористической угрозой, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источники.

"В воскресенье на американских базах, включая гарнизон армии США в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Соединенных Штатов, уровень боевой готовности был повышен до статуса "Чарли"", - информирует телеканал.

Этот уровень означает, как объясняет военное командование, что "происходит опасный инцидент или поступают разведданные, указывающие на вероятность террористической акции или нападения на персонал или объекты".

По словам американского чиновника, находящегося на одной из европейских баз США, подобный уровень тревоги не вводили "по крайней мере 10 лет" и обычно это означает, что военные получили достоверные данные о готовящемся нападении.

Представитель Европейского командования ВС США (USEUCOM) Дэн Дэй отказался комментировать данные о повышении боевой готовности на американских военных базах в Европе, однако заявил, что USEUCOM "постоянно оценивает различные факторы, которые влияют на безопасность военного контингента США за рубежом".

"В рамках этих усилий мы часто предпринимаем дополнительные шаги для обеспечения безопасности наших сотрудников. По соображениям оперативной безопасности мы не будем вдаваться в подробности о конкретных мерах, но мы сохраняем бдительность", - добавил Дэй.

CNN отмечает, что неясно, "какие именно разведданные послужили причиной усиления мер безопасности, но европейские власти предупреждали о потенциальной террористической угрозе на континенте, особенно в преддверии июльских Олимпийских игр в Париже и во время текущего чемпионата Европы по футболу в Германии".