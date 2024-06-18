В немецких городах закрывают фан-зоны Евро-2024 из-за непогоды

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В нескольких немецких городах, где проходят матчи Чемпионата Европы по футболу 2024, во вторник закроют фан-зоны из-за предупреждений о надвигающейся буре, сообщает Associated Press.

В немецкой метеорологической службе сообщили, что сильные грозы ожидаются в западной и центральной Германии начиная с полудня. В связи с этим города в этих районах, в которых будут проходить матчи, объявили о закрытии фан-зон.

Так в Дортмунде, где во вторник должен пройти матч Турция-Грузия, будут недоступны фанатское пространство на площади Фриденсплац и зона для просмотра матчей в Вестфаленпарке. Фанатов, у которых нет билетов на стадион, просят остаться дома.

Также будут закрыты фанатские зоны в Кельне, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене. В Кельне в среду пройдет матч Шотландия-Швейцария.

Чемпионат Европы по футболу 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.