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Один человек погиб в автокатастрофе с кортежем премьера Венгрии в Германии

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Автомобиль врезался в мотоцикл полицейского, сопровождавшего кортеж венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Штутгарте, сообщает в понедельник Bild.

По данным газеты, в результате ДТП погиб 61-летний сотрудник полиции, еще один полицейский получил травмы.

В момент аварии Орбан направлялся в аэропорт. Ранее в Штутгарте он посетил стадион, где посмотрел матч сборной Венгрии на Чемпионате Европы по футболу 2024.

Пострадал ли Орбан в результате автокатастрофы, не сообщается.

Матч между командами Венгрии и Шотландии состоялся в Штутгарте в воскресенье, венгры победили со счетом 1:0.

Германия Вернгрия Виктор Орбан Евро-2024
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