Поиск

Суд снял с Трампа обвинения в незаконном хранении секретных документов

Суд снял с Трампа обвинения в незаконном хранении секретных документов
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральный судья Эйлин Кэннон сняла обвинения с экс-президента США Дональда Трампа по уголовному делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции в Мар-а-Лаго по окончании срока президентства, сообщают американские СМИ.

Судья обосновала решение тем, что назначение спецпрокурора, занимавшегося расследованием этого дела, нарушает конституцию, так как проводилось без участия Конгресса. "Создается впечатление, что исполнительная власть все чаще назначает спецпрокуроров. Это делается бессистемно, без существенного юридического контроля", - заявила Кэннон.

Многие американские эксперты полагали, что из четырех уголовных дел, рассматриваемых в судах США в отношении Трампа, именно дело о хранении секретных документов выглядело наиболее перспективным для стороны обвинения.

Американские СМИ напоминают, что Кэннон была назначена федеральным судьей во время президентства Трампа.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Сообщалось о связи обыска с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение в рамках дела о незаконном хранении секретных документов.

В марте 2024 года суд в США отклонил ходатайство защиты Трампа о прекращении дела.

Дональда Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Обострение палестино-израильского конфликта

Переговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделе

Переговоры о прекращении огня в Газе возобновятся в Катаре на этой неделе
Покушение на Трампа

В Секретной службе США отмечали проблемность крыши, с которой стреляли по Трампу

В Секретной службе США отмечали проблемность крыши, с которой стреляли по Трампу

Apple увеличила выручку в Индии в прошлом фингоду на треть почти до $8 млрд

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Brent подешевела до $84,94 за баррель

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва

Эстония предложила России совместно измерить фарватер пограничной реки Нарва
Покушение на Трампа

Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

Трамп назвал покушение на него сюрреалистическим опытом

Что случилось этой ночью: 15 июля, понедельник

Покушение на Трампа

Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Трамп призвал в речи на партийном съезде к единству нации

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу

Байден поручил обеспечить всю необходимую защиту Трампу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });