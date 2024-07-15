Суд снял с Трампа обвинения в незаконном хранении секретных документов

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Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральный судья Эйлин Кэннон сняла обвинения с экс-президента США Дональда Трампа по уголовному делу о незаконном хранении секретных документов в его резиденции в Мар-а-Лаго по окончании срока президентства, сообщают американские СМИ.

Судья обосновала решение тем, что назначение спецпрокурора, занимавшегося расследованием этого дела, нарушает конституцию, так как проводилось без участия Конгресса. "Создается впечатление, что исполнительная власть все чаще назначает спецпрокуроров. Это делается бессистемно, без существенного юридического контроля", - заявила Кэннон.

Многие американские эксперты полагали, что из четырех уголовных дел, рассматриваемых в судах США в отношении Трампа, именно дело о хранении секретных документов выглядело наиболее перспективным для стороны обвинения.

Американские СМИ напоминают, что Кэннон была назначена федеральным судьей во время президентства Трампа.

В августе 2022 года агенты ФБР обыскали имение Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Сообщалось о связи обыска с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. В списке документов, найденных агентами ФБР в поместье, среди прочего значились "совершенно секретные" и "конфиденциальные".

Впоследствии прокуратура предъявила Трампу обвинение в рамках дела о незаконном хранении секретных документов.

В марте 2024 года суд в США отклонил ходатайство защиты Трампа о прекращении дела.