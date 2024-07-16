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Комитет партии хочет утвердить Байдена кандидатом на пост президента уже в июле

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Лидеры комитета Демократической партии США намерены официально утвердить президента Джо Байдена в качестве кандидата на пост главы государства в июле, до старта запланированного на август партийного съезда, сообщает во вторник The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, с мая Байдена планировалось утвердить в качестве кандидата во время видеоконференции за несколько недель до съезда. Процесс должен будет начаться в ближайшую пятницу, когда комитет партии проведет виртуальную встречу. Еще одна встреча пройдет в воскресенье. В понедельник выборщики партии начнут отдавать свои голоса, этот процесс должен будет занять около недели. После этого пройдет подсчет голосов.

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Байден фактически выиграл внутрипартийные выборы в Демократической партии, но пока еще не стал официальным кандидатом в президенты. Изначально предполагалось, что его кандидатуру должны утвердить на партийном съезде. Съезд Демократической партии пройдет в августе.

В понедельник бывший президент США Дональд Трамп набрал достаточное количество голосов на съезде Республиканской партии, чтобы стать кандидатом на пост главы государства на выборах 2024 года

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.

Джо Байден США
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