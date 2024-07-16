Байден готов провести дебаты с Трампом в сентябре

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться на дебатах со своим соперником, кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, в сентябре.

"Я собираюсь провести дебаты с ним, как мы договорились. И я согласился провести дебаты с ним в сентябре", - сказал Байден в интервью NBC News.

По мнению президента США, сейчас он "на коне".

"Я провел 22 крупных мероприятия, встретился с тысячами людей, собрал огромные толпы", - отметил Байден.

На вопрос, что он будет делать, если следующие дебаты будут такими же неудачными, американский лидер ответил: " Я не планирую проводить еще одно выступление такого уровня".

В ночь на 28 июня прошли дебаты Байдена и Трампа. Многие американские СМИ отмечали, что Байден на фоне Трампа на дебатах выглядел очень слабо. После этого члены Демократической партии стали обсуждать возможность замены кандидата на пост президента. Однако позднее Байден заявил, что "разочарован элитами" в партии, которые призвали его покинуть президентскую гонку, пообещал бороться за переизбрание до конца и выразил уверенность в победе.

Выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года.