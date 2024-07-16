Операторы стран Балтии уведомили РФ и Белоруссию о выходе из энергосистемы БРЭЛЛ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Балтийские операторы систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) во вторник уведомили Россию и Белоруссию о непродлении совместного соглашения о параллельной работе энергосистем (кольцо БРЭЛЛ - Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва), подписанного в 2001 году.

"Операторы электропередачи стран Балтии направили уведомление о выходе из электросистемы в феврале 2025 года, когда истекает срок действия соглашения. Балтийские сети должны начать действовать синхронно с континентальными европейскими сетями с 9 февраля следующего года", - сообщила компания Litgrid.

Как отмечается, соглашение БРЭЛЛ устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями этих стран, в системе ОЭС/ЕЭС. Срок его действия завершится 7 февраля 2025 года. 8 февраля операторы стран Балтии отключат сети Литвы, Латвии и Эстонии от ОЭС/ЕЭС и начнут совместную проверку изолированной работы. Планируется, что синхронизация сетей с континентальной Европой состоится 9 февраля 2025 года.

"Сегодняшнее уведомление знаменует собой окончание ключевого этапа синхронизации. Теперь точно известно, когда мы разорвем последние энергетические связи с Россией. Мы не импортируем российскую электроэнергию уже более двух лет, а через шесть месяцев мы не только отключимся от российских и белорусских сетей, но и демонтируем последние оставшиеся линии электропередачи", - сказал для пресс-релиза генеральный директор Litgrid Рокас Масюлис.

Отмечается, что энергосети Балтии уже готовы к синхронизации "в любой момент, если в этом возникнет необходимость", многие необходимые для этого инфраструктурные проекты успешно завершены, а также подготовлено оборудование и программное обеспечение для управления системами.

В настоящее время операторы завершают проекты по установке синхронных компенсаторов в Литве и Латвии, строительству третьего энергосоединения между Эстонией и Латвией, а также по оборудованию системы управления сетью, которая обеспечит управление и балансировку энергосистем.

Проекты синхронизации, реализуемые операторами систем передачи электроэнергии стран Балтии и Польши, частично финансируются Европейским союзом. Общий объем финансирования составляет около 1,2 млрд евро, что должно покрыть до 75% затрат.

Страны Балтии должны были уведомить Москву и Минск о непродлении договора БРЭЛЛ до 7 августа, за шесть месяцев до запланированной синхронизации с континентальной Европой.

Ранее синхронизация с континентальной Европой была запланирована на конец 2025 года. В августе прошлого года премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию, в которой обязались синхронизировать электросети к февралю 2025 года. В декабре это было закреплено в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.