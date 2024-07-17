Минск не ждет последствий для энергосистемы Белоруссии от выхода Балтии из БРЭЛЛ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Выход стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) никак не повлияет на работу энергосистемы Белоруссии, заявили в пресс-службе Минэнерго республики.

Так ведомство прокомментировало подписание Эстонией, Латвией и Литвой документов о выходе из энергокольца в феврале 2025 года.

В Минэнерго Белоруссии напомнили: "В апреле 2021 года в нашей стране успешно проведены испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой. Они подтвердили надежность ее работы без связей с литовской энергосистемой. Аналогичные мероприятия реализованы и на латвийском направлении. На каждом приграничном энергетическом узле проведены комплексные работы по повышению надежности электроснабжения, в том числе в период ремонтных кампаний".

"Решение о выходе из энергокольца БРЭЛЛ, принятое странами Балтии в угоду политическим интересам, нецелесообразно технически и экономически - его последствия отразятся прежде всего на потребителях этих государств", - отметили в ведомстве.

16 июля балтийские операторы систем передачи электроэнергии Litgrid (Литва), AST (Латвия) и Elering (Эстония) уведомили Россию и Белоруссию о непродлении совместного соглашения о параллельной работе энергосистем (кольцо БРЭЛЛ), подписанного в 2001 году.

Соглашение БРЭЛЛ устанавливает общие принципы организации совместной работы электрического кольца, образованного сетями этих стран, в системе ОЭС/ЕЭС. Срок его действия завершится 7 февраля 2025 года. 8 февраля операторы стран Балтии отключат сети Литвы, Латвии и Эстонии от ОЭС/ЕЭС и начнут совместную проверку изолированной работы. Планируется, что синхронизация сетей с континентальной Европой состоится 9 февраля 2025 года.

Ранее синхронизация с континентальной Европой была запланирована на конец 2025 года. В августе прошлого года премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию, в которой обязались синхронизировать электросети к февралю 2025 года. В декабре это было закреплено в декларации Еврокомиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.