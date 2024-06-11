Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

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Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой системы с Россией и Белоруссией, а с 9 февраля подключатся к европейской электросети.

"Длившийся около 20 лет процесс десинхронизации завершится после того, как операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии и Литвы объявят в России и Белоруссии, что они больше не будут продолжать работу в совместном синхронном пространстве с нового годового периода, который начинается 8 февраля", - сообщил журналистам замминистра энергетики и минеральных ресурсов Эстонии Яанус Уйга.

9 февраля страны Балтии через литовско-польское соединение подключатся к континентальной европейской электросети.

Латвия, Литва и Эстония - последние страны Евросоюза, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети.

Сейчас все три страны Балтии входят в БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), частоту в котором поддерживает российский системный оператор.

В мае 2023 года премьер-министры стран Балтии договорились ускорить десинхронизацию электроэнергетических систем государств от энергосистем России и Белоруссии и синхронизировать их с энергосистемой Центральной Европы.

Как ожидается, в августе 2024 года страны Балтии официально уведомят о своем выходе из БРЭЛЛ, а синхронизация с континентальной европейской энергосистемой произойдет в феврале 2025 года. Ранее синхронизация планировалась на конец 2025 года.

Стоимость всего проекта составляет 1,6 млрд евро. Три четверти расходов покрываются из бюджета Европейского союза.