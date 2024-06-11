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Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы

Балтия 8 февраля 2025 года отключится от единой с РФ и Белоруссией электросистемы
Фото: Максим Коротченко/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Страны Балтии 8 февраля 2025 года отключат свои электросистемы от единой системы с Россией и Белоруссией, а с 9 февраля подключатся к европейской электросети.

"Длившийся около 20 лет процесс десинхронизации завершится после того, как операторы электроэнергетических систем Эстонии, Латвии и Литвы объявят в России и Белоруссии, что они больше не будут продолжать работу в совместном синхронном пространстве с нового годового периода, который начинается 8 февраля", - сообщил журналистам замминистра энергетики и минеральных ресурсов Эстонии Яанус Уйга.

9 февраля страны Балтии через литовско-польское соединение подключатся к континентальной европейской электросети.

Латвия, Литва и Эстония - последние страны Евросоюза, которые еще не присоединились к континентальной европейской сети.

Сейчас все три страны Балтии входят в БРЭЛЛ (электрическое кольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), частоту в котором поддерживает российский системный оператор.

В мае 2023 года премьер-министры стран Балтии договорились ускорить десинхронизацию электроэнергетических систем государств от энергосистем России и Белоруссии и синхронизировать их с энергосистемой Центральной Европы.

Как ожидается, в августе 2024 года страны Балтии официально уведомят о своем выходе из БРЭЛЛ, а синхронизация с континентальной европейской энергосистемой произойдет в феврале 2025 года. Ранее синхронизация планировалась на конец 2025 года.

Стоимость всего проекта составляет 1,6 млрд евро. Три четверти расходов покрываются из бюджета Европейского союза.

БРЭЛЛ Балтия Белоруссия Евросоюз Латвия Литва Эстония
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