Эстония достроила последнюю компенсаторную станцию для выхода из энергокольца БРЭЛЛ

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Эстонский электросетевой оператор Elering завершил работы на третьей, последней, синхронной компенсаторной станции, необходимой для независимого управления энергосистемой страны.

"Компания Elering завершила строительство третьей, последней, синхронной компенсаторной станции возле подстанции Viru под Нарвой. Компенсаторная станция является важным дополнением к энергосистеме Эстонии, позволяющим поддерживать частоту, то есть важнейший параметр энергосистемы, стабильной даже в критических ситуациях", - говорится в сообщении компании.

Синхронный компенсатор помогает замедлить скорость изменения частоты, когда теряется баланс между производством и потреблением, то есть один из этих параметров, например, внезапно меняется в результате аварии на электростанции или в сети.

"Это был сложный и масштабный проект. Предыдущего опыта, связанного со строительством синхронных компенсаторных станций, в Эстонии нет. Они сыграют важную роль в обеспечении стабильности электроэнергетической системы после отключения энергосистемы Эстонии от России в феврале 2025 года", - цитируется в сообщении руководитель проекта компании Elering Арно Раадом.

Elering в сотрудничестве с генеральным подрядчиком Siemens Energy построил в Эстонии три синхронных компенсатора – на подстанциях Pussi, Kiisa и Viru.

Синхронные компенсаторы являются частью крупного проекта по отделению от российской энергосистемы и вхождению в европейскую. Кроме того, Elering модернизирует свои электрические смычки с Латвией, а также установит и обновит различные системы управления и мониторинга.

Наряду с Эстонией, синхронные компенсаторы также строят системные операторы Латвии и Литвы. Из девяти компенсаторов, строящихся в странах Балтии, первым весной 2023 года был построен компенсатор в Пюсси. Строительство второго синхронного компенсатора в Кийза было завершено в январе 2024 года.

В настоящее время все три страны Балтии входят в БРЭЛЛ (энергокольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), частоту в котором поддерживает российский системный оператор.

В мае 2023 года премьер-министры стран Балтии договорились ускорить десинхронизацию электроэнергетических систем государств от энергосистем России и Белоруссии и синхронизировать их с энергосистемой Центральной Европы. Стоимость всего проекта составляет 1,6 млрд евро.

Как ожидается, в августе 2024 года страны Балтии официально уведомят стороны о своем выходе из БРЭЛЛ, а синхронизация с континентальной европейской энергосистемой произойдет в феврале 2025 года. Ранее синхронизация планировалась на конец 2025 года.