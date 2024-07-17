Европарламент призвал проработать правовой режим для конфискации активов РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европарламент (ЕП) подтвердил свою точку зрения о продолжении поддержки Украины и высказался за возможность конфискации в Евросоюзе замороженных государственных активов РФ; ЕП также призвал проработать правовой режим для конфискации этих активов.

На первой пленарной сессии ЕП нового состава в Страсбурге в среду евродепутаты "приветствовали недавние усилия ЕС по направлению доходов, поступающих от замороженных российских активов, на поддержку военных усилий Украины".

Они также высказались за "надежный правовой режим для конфискации российских государственных активов, замороженных ЕС", говорится в резолюции ЕП, принятой 495 голосами "за" при 137 "против" и 47 воздержавшихся.

В документе содержится призыв "поддерживать и расширять санкционную политику ЕС против России и Белоруссии, отслеживать и анализировать ее эффективность и воздействие, а также систематически решать проблему обхода санкций компаниями, базирующимися в ЕС, третьими лицами и третьими странами".

Резолюция предлагает увеличить военную поддержку Украины со стороны Евросоюза и государств-членов и оказывать ее "до тех пор, пока это необходимо и в любой необходимой форме". Евродепутаты призвали Европейскую комиссию (ЕК) предложить долгосрочную финансовую помощь для восстановления страны, основываясь на опыте недавно созданного Фонда для Украины.

Европарламент осудил визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, назвав его "вопиющим нарушением договоров и общей внешней политики ЕС". Резолюция призывает наказать Венгрию, председательствующую в Совете ЕС.

Такие резолюции Европейского парламента не имеют обязывающей силы, они носят рекомендательный политический характер.

Около 260 млрд евро активов Центрального банка России заморожено в виде ценных бумаг и денежных средств в юрисдикциях партнеров по G7, ЕС и Австралии, из них более двух третей - в ЕС. Значительная часть средств - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В июне участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года.